Проведение голосования на территориях Украины, оккупированных Россией, представляет собой — наряду с их нелегальной аннексией в прошлом году — дальнейшее грубое нарушение Москвой международного права, и поэтому его результаты недействительны. Об этом заявил в понедельник, 11 сентября, пресс-секретарь МИД ФРГ Себастьян Фишер.

«Мы не будем признавать итоги таких псевдовыборов, как и нелегальную аннексию Россией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Крыма», — заявил Фишер. При этом он допустил включение участников таких псевдовыборов и ответственных за их проведение в санкционные списки Евросоюза.

Но критически официальный Берлин оценивает и процедуру голосования на территории самой России. «В минувшие годы и особенно сильно после начала агрессивной войны против Украины российский режим шаг за шагом, систематически отменил свободу печати и право на проведение собраний, — ответил пресс-секретарь МИД Германии на вопрос корреспондента DW. — В публичном пространстве доминируют политическая цензура, пропаганда и дезинформация, а многие кандидаты, которые критиковали политику российского правительства или даже агрессивную войну России против Украины, вообще не были допущены к выборам».

Это означает, добавил Фишер, что у россиян не было возможности для свободного выбора и итоги голосования являются не выражением их истинного волеизъявления, а способом российского режима подтвердить действующую систему власти. «Сообщения об избирательных манипуляциях перед и во время проведения выборов, тот факт, что на избирательные участки не были допущены независимые наблюдатели, — пояснил он, — ясно показывают, что о свободных и честных выборах в России не может быть и речи».