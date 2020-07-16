Почему выбор пал на итальянца Джанни Де Бьязи?

В эти дни новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу станет итальянский специалист Джанни Де Бьязи.

Его кандидатура должна быть утверждена на заседании исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Как ожидается, в тренерский штаб итальянца войдет и наставник азербайджанский команды Ариф Асадов.

Комментируя # новое назначение в сборную итальянского специалиста, футбольный менеджер Эркин Ибрагимов, сказал, что нам сейчас остается только надеяться, что азербайджанский футбол будет развиваться и тут пессимизма больше, чем оптимизма.

«Что касается Де Бьязи, он был самым оптимальным вариантом. Среди претендентов были и английские тренеры, и если бы выбор остановился на ком-то из них, я был бы против, потому что английский футбол и наш футбол вообще несовместимы. Поэтому из всех кандидатур, которые назывались, он мне нравился больше всех», — сказал Ибрагимов.

Говоря о практике Де Бьязи, эксперт сказал, что на уровне сборной он работал в Албании, где ситуация с развитием футбола значительно лучше, чем в Азербайджане.

«В сборной Албании не было ни одного игрока из самого албанского футбола, поэтому ему не приходилось заниматься поднятием уровня албанского чемпионата. И его это не интересовало, потому что албанцы играют в составе футбольных клубов по всей Европе, и он в основном свою работу проводил в поездках. Здесь перед ним стоит другая задача — в целом поднять уровень Азербайджана насколько это возможно. Насколько к этому вызову он готов, я ответить не могу», — подчеркнул эксперт.

Говоря о международных успехах итальянца, Ибрагимов сказал, что «самый его большой успех – это то, что он вывел Албанию на евро 2016».

«Правда, это было с другим набором игроков, но у них нет звезд мирового уровня. Именно поэтому федерация футбола Азербайджана на нем и остановила выбор. Кроме того, он работал с испанскими клубами, то есть международная практика у него есть. Поэтому позитива в этом назначении больше, чем негатива», — сказал он.

Говоря в целом о состоянии азербайджанского футбола и развитии детского футбола, он сказал, что развитием детского футбола можно прикрываться длительное время, потому что его результат рассчитан на перспективу.

«С большим футболом все понятно, клубы или сборная сыграла и по результатам можно делать выводы. Детский футбол – это хорошее прикрытие, и тут сколько угодно можно говорить о его развитии, но так никто и не поймет, развивается он или нет. С детским футболом в Азербайджане неплохо начинал работать «Сабах», но сейчас я вижу, что они всех игроков в первую команду берут из «Габалы», что вызывает много вопросов.

Единственно, кто на уровне развивает детский футбол в стране – это «Габала», что уже видно по тому, что в сборной все больше и больше их представителей всех возрастов. В целом, про детский футбол любят говорить и собирать себе очки все, но я за то, чтобы о детском футболе судили профессионалы», — резюмировал мененджер.