Почему в России позволяют самозванцам мутить воду от имени талышей?

В связи с инцидентами, происходящими в последние дни в России между азербайджанцами и армянами, было сделано множество обращений со стороны официальных структур и представителей диаспор. Омрачает, что некоторые представители армянской диаспоры России стремятся полностью возложить вину в инцидентах на российской территории на азербайджанскую сторону, обвиняя официальный Баку в провоцировании межнациональной розни.

Свою лепту в эту антиазербайджанскую кампанию вносят и российские СМИ. Так, новостное агентство «Регнум» опубликовало «обращение талышских организаций России».

Суть этой информации заключается в том, что выразив сожаление происходящими действиями, «талышские организации» обращаются к «талышским старейшинам и молодежи с просьбой приложить максимум усилий в пресечении провокационных действий по вовлечению талышей в управляемые из-за рубежа преступные действия, направленные на разжигание межнациональной розни».

«Из-за чего мы подверглись атакам и порицанию из Азербайджана, что ещё раз доказывает, что именно оттуда была дана установка по дестабилизации ситуации в крупных городах России», — отмечается в обращении.

Как уже понятно из вышеприведенного текста, в многочисленных инцидентах «талышские организации» обвиняют Азербайджан. Тем самым они льют воду на мельницу армянской пропаганды, стремящейся очернить справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Привлекают внимание слова о том, что «мы подверглись атакам и порицанию из Азербайджана». Что этим провокаторы хотят сказать? Пусть хотя бы для видимости достоверности приведут конкретные факты. Но вместо этого они заявляют о том, что «талышей вовлекают в управляемые из-за рубежа преступные действия». Если, как сказано в обращении, «талышские организации» твердо стоят на позициях межнационального мира и согласия, то почему же сеют рознь между народами?

В конце обращения среди подписантов маячит имя Исмаила Шабанова. Представленный в качестве «члена Совета при президенте России по межнациональным отношениям» Исмаил Шабанов недавно утверждал, что талыши и армяне являются братьями.

Деятельность этого руководителя российской общественной организации «Талышская диаспора России», активно ведущего на армянских и проармянских сайтах провокационную пропаганду с целью дискредитации Азербайджана, почему-то не привлекает внимания соответствующих российских госорганов. Во многих заявлениях И.Шабанова, других подписантов обращения «талышских организаций» — Захираддина Ибрагими и Забила Магеррамова, достаточно веских поводов для привлечения их к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни.

К тому же Шабанов, не имея отношения к Совету по межнациональным отношениям при президенте России, все же выдает себя за такового. Почему же российские органы не заинтересуются этим самозванцем, прикрывающимся талышским народом и сеющим межнациональную рознь?

Именно молчание российских властей делает этих провокаторов голосистыми и создает реальную угрозу государственной национальной политике России.

К счастью, проживающие в России азербайджанцы и талыши прекрасно знают, что собой представляют Шабанов и остальные провокаторы.

Как заявил # заместитель председателя Азербайджанской национально-культурной автономии Красноярского края Аяз Мамедов, проживающие в России талыши не имеют никакого отношения к «талышским организациям».

«Я сам талыш, родом из Астаринского района. Активно участвую в жизни азербайджанской диаспоры России с 90-х годов. Талыши и азербайджанцы всегда были и будут рядом друг с другом. Во время Карабахской войны талыши и азербайджанцы плечом к плечу сражались за Родину. Во многих азербайджанских диаспорских организациях есть талыши. Они не отделяют себя от азербайджанского народа. Мы вместе представляем наш Азербайджан. Таких, как я, тысячи, а таких, как Исмаил Шабанов, лишь единицы. Талыши даже не считают его своим соплеменником. Он провокатор на службе у армян. Его используют против Азербайджана – нашей общей родины. Все талыши прекрасно знают, что Шабанов не защищает их, а позорит», — заявил он.