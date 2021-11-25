Рост цен становится актуальной темой на повестке парламентских обсуждений проекта государственного бюджета на следующий год. Сообщается, что дорожает не только импорт, но также местная продукция.

Это было ожидаемо в связи с подорожанием тарифов на газ, свет, воду, электричество, а также регулируемых государством пошлин, сообщил в беседе с # специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов:

«Традиционно местные власти ссылаются на глобальное подорожание. Да, пандемия стимулирует мировую продуктовую инфляцию. Но даже опуская ее влияние и не касаясь инфляционного роста десяти месяцев этого года, еще в начале года с подорожанием автомобильного топлива мы прогнозировали, что в этом году поднимутся цены на все продукты и услуги в стране. Если вы помните, с такими прогнозами выступали тогда местные независимые экономисты. По этому поводу я лично выступал в своих статьях и давал интервью журналистам».

Только за десять месяцев по подсчетам ФАО подорожали мировые цены на пшеницу и сливочное масло, говорит эксперт:

«Причины подорожания мировых цен на сливочное масло связаны с пандемией, ухудшением миграционных процессов и дефицитом дешевой рабочей силы. Пандемия привела к дефициту производства пальмового масла, но в нашу страну оно особо не завозится. А вот как объяснить подорожание картофеля? Ведь этот корнеплод не подорожал на внешних рынках. Правда, Россия сократила экспорт, но по моим данным, килограмм «второго хлеба» на рынках этой соседней страны стоит нашими деньгами 35 гяпиков. В Беларуси цена килограмма картофеля 30 гяпиков, Украине – 40 гяпиков. В нашей стране цены на хороший картофель выросли до 1,20 – 2 манатов».

Похожая ситуация наблюдается с повышением цен на прочий продуктовый ассортимент местного рынка. Если сравнивать с другими странами, цены у нас выше. Возникает вопрос – почему дорожают продукты? Ведь если вспомнить, в Азербайджане 2015 год был объявлен Годом сельского хозяйства. Начиная с этого времени, постоянно растет статистика местного производства, а субсидии в эту отрасль увеличились в четыре раза – с 80 до 350 млн манатов.

«Где результаты этих вложений, принятых в направлении развития сельскохозяйственной отрасли десятков программ? Почему с подорожанием на внешних рынках растет стоимость сельхозпродукции в Азербайджане? Если быть достоверными, за последние годы у нас серьезно сократилось производство сахара, сливочного масла, картофеля и пр. продовольственной продукции. В стране падают объемы местного производства и растет импорт. А ведь на волне предыдущего падения цены нефти нас постоянно уверяли в развитии ненефтяного сектора. Почему мы не видим эти результаты и как получается, что подорожание продовольствия в какой-то зарубежной стране тут же кратно отражается на наших прилавках?», — вопрошает специалист.

По прогнозам Магеррамова, рост цен на местное продовольствие продолжится:

«Начиная с 2013 года в районах страны принялись создавать крупные фермерские хозяйства, после – агропарки, которые буквально раздавили мелкого фермера. Сократилась кормовая база для скота, выросли цены и себестоимость конечной продукции. При таких ценах селяне не могут продавать мясо дешево, оно подорожало на 40 – 45 процентов. Обеднение и ликвидация мелких фермерских хозяйств и связанные с этим процессы лежат в основе продовольственной инфляции и продолжат стимулировать повышение цен».