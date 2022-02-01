После судьбоносного решения Тарифного совета повысить цену на хлеб на какие-то жалкие 15 гяпиков (это же не 20 гяпиков) даже те граждане, которые ковали свой патриотический дух в кузнице свободолюбия, мягко говоря, остались недовольны.

«Ну, 15 гяпиками от нас не убудет», — подумали многие. Но нашлись и те «меркантильные» люди, которые ни с того, ни с сего вдруг решили обратить внимание на какие-то жалкие пять гяпиков.

Только вот возмущались-то они не потому, что цены на хлеб были повышены, а исключительно из-за 5 гяпиков, которые не входят ни в математический расклад кошелька обывателя, ни в «Красную армию».

К чему это я? Девиз советского периода актуален — «Хлеб — всему голова». Однако, есть и другое выражение: деньги, пусть они и грязь, но купаться в этой грязи желает каждый. Особенно, если откладывать по 5 гяпиков в день, то как раз хватит на то, чтобы вновь оказаться в земле. Если накопить, то и грязи будет меньше.

В любом случае, русская поговорка «копейка рубль бережет» имеет право на жизнь и в азербайджанском обществе, но с национальным оттенком.

После всех этих математических трюков, одним из неизвестных в витиеватой формуле является общество, лишенное пассионарности по всем направлениям. Неизвестно почему, но вялую общественность интересует вопрос: «Стоит ли гяпик маната?» Тем более что речь идет о абстрактном гяпике: их целых 5.

Итак, после известного решения Кабмина о повышении цен на хлеб, цивилизованные, но в некоторых случаях слегка «корыстолюбивые» и, главное, не совсем сознательные граждане ринулись в магазины, сметая с прилавков хлеб. Впрочем, ажиотаж быстро утих, но пятигяпиковая проблема осталась. Проблема в том, что из-за ценового ценза на хлеб, который, как было отмечено выше, ни туды-ни сюды, создается некий дискомфорт.

Парадоксально, но, даже имея при себе наличные (в бумажного формате), покупатель при покупке хлеба чувствует себя неловко. И знаете почему? Да потому что у него нет в кармане пресловутых 5 гяпиков.

Кстати, я несколько раз заходил в магазин за хлебом, и каждый раз, отдавая 70 гяпиков вместо положенных 65 гяпиков, получал… ничего. Чаевые, что ли, помимо моей воли?Поверьте, я не мелочен, но манипулировать 5-ю гяпиками, да еще на хлебе, это как-то некрасиво.

Справедливости ради отмечу, что лишь у продавцов небольшой лавки с милой улыбкой не хватает 5-гяпиков для полного счастья. В супермаркетах с этим проблем нет.

Кое-кто может меня упрекнуть в том, что я оседлал коня демагогии и пытаюсь на 5- гяпиках сколотить состояние. Уверяю, столько не живут.

Вся проблема в том, что эти пресловутые пять гяпиков как-бы есть, но их нет. Для тех, кто по ту сторону прилавка, 5 гяпиков – капля, которая когда-то станет морем. А для клиента — информация к размышлению: может два хлеба взять и округлить?..

P.S. Апологет советской власти, поэт-пролетарий Владимир Маяковский писал: «Единица – вздор, единица – ноль». Возможно, единица и ничто, но «пятера» — это хлеб. Если гордыня позволит.

Сегодня кавказский «выпендреж» в лице Мимино — «сдачи не надо» — не актуален. Сдачи надо, а дадут? Как-никак, 5 гяпиков…