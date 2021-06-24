По роду своей деятельности мы, журналисты, всегда помогаем гражданам, попавшим в сложную ситуацию, решать их проблемы, связанные с государственными структурами, порой даже абсурдные. Но иногда сами становимся жертвами идиотских ситуаций, человеческой глупости или ограниченности – других более мягких слов подобрать не смогла.

Это как раз тот случай. Я столкнулась с проблемой, которую создали «светлые умы», сидящие в Министерстве образования Азербайджана и отвечающие за прием в средние школы.

Мой сын Раид Тахмазов (6 лет) не может попасть ни в одну сумгайытскую школу, расположенную по месту регистрации и проживания нашей семьи. На нашей территории обозначены три школы — 1-ая, 11-ая и 12-ая. Первая строится, поскольку старая разрушена, но планируется, что с сентября в этой школе начнется обучение. Здесь в русском секторе только в группе одного педагога начальных классов, которая, мягко говоря, не тянет на высококлассного специалиста (был у нас печальный опыт общения), есть место. И совершенно естественно, что я не хочу, чтобы мой ребенок попал именно в ее класс. К любой другой учительнице пусть попадет, но только не к ней. А в две другие школы попасть невозможно. Прием в первый класс осуществляется через онлайн-регистрацию, а альтернативных вариантов нет.

Как только 24 июня с десяти утра начался процесс выбора школы и педагога, мы (стояли на старте) вошли в систему и через şəxsi kabinet попытались сделать это. Однако, система показала, что места заполнены и, вообще, прием в школы возможен, если есть приоритет, который нужно обязательно обозначить – это обучение в данном учреждении брата или сестры, либо один из родителей, работающий в этой школе педагогом.

Допустим, это у меня единственный ребенок и я там не работаю. Возникает вопрос: «Мой ребенок не сможет пойти в школу в русский сектор?».

Второй вопрос: «Куда мне определить ребенка?».

Третий вопрос: «Нет в доме, где проживает ребенок, интернета, компьютера. Произошло форс-мажорное обстоятельство, и родители не смогли вовремя определиться со школой. Ребенок не должен учиться в школе?!».

Как такое может быть? Вроде образованные люди сидят в министерстве. Почему не предусмотрены альтернативные пути решения. Почему ребенка лишают конституционного права на получение образования?

В связи с произошедшим, я, не теряя времени, позвонила на «Горячую линию 146», объяснила ситуацию. Там попытались помочь, вошли в систему, но, когда дошли до выбора школы и педагога, ситуация повторилась.

«Мест нет. Ханум, попытайтесь еще раз, может получится», — сказали мне.

Что должно получиться, если система недоработана?!

Далее пыталась дозвониться до заведующего сектором минобразования Джасарата Валехова, но тщетно. Связалась с другими сотрудниками министерства, но все беспомощно разводят руками.

Отмечу, что аналогичная ситуация у нас произошла в прошлом году, когда мы хотели определить Раида в подготовительную группу. Сотрудники министерства признались, что поступило огромное количество жалоб на онлайн-прием в школы и многие не смогли отдать детей в подготовительные группы. Тогда нам обещали помочь с решением этого вопроса, порекомендовав посещать занятия неофициально. Но поскольку ребенок не числился в классе официально, книг ему не дали и, вообще, он выпал из общего процесса обучения. Поэтому мы занимались с ним индивидуально.

Что получается? Выходит, что в этом ведомстве работают ради галочки. Ради галочки разработали систему приема в первые классы и плевать, что граждане сталкиваются с проблемами, которых раньше не наблюдалось. Плевать, что чей-то ребенок не пойдет в школу или с большим трудом найдет ее в соседнем поселке. Главное, что они разработали систему приема, а то, что она создает проблемы гражданам и ее нужно доработать, никого не волнует.

Это абсурд. Не должен и не может прием в школу быть проблемой.

В завершении хочу сказать спасибо за эту головную боль новому министру Эмину Амруллаеву. Сразу видно, что в системе образования проводятся глубокие «реформы».