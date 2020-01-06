Почему мелеет приток инвестиций?

Несмотря на традиционные заявления правительства о необходимости повысить объемы инвестиций в экономику, итоги минувшего года проявили тенденцию спада капиталовложений.

Становится ясно, что не только иностранные инвесторы, но также коммерческие банки, внебюджетные фонды и население страны теряет интерес к финансовым вложениям в экономику, говорит экономист Неймат Алиев.

Ссылаясь на данные Государственного комитета статистики, эксперт сообщил, что за январь-ноябрь истекшего года инвестиции собственных средств населения сократились на 10%, вложения из внебюджетных фондов – на 22%.Средства, выделяемые из бюджета, уменьшились приблизительно на 3%. При этом иностранные инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 21%.

«Инвестиционная активность банков также резко ухудшилась. Так, в январе-ноябре минувшего года банковские кредиты на основной капитал сократились на 40%, или 640 млн. манатов, — говорит Алиев. — За 11 месяцев банки вложили в экономику 1 миллиард 627 миллионов манатов, сократив финансирование на 987 миллионов манатов. Для сравнения, в позапрошлом году ситуация с кредитованием экономики финорганизациями страны тоже обстояла не лучшим образом, однако спад был на уровне 10%, а теперь он увеличился четырехкратно».

И это несмотря на улучшение ситуации в банковской сфере – за 11 месяцев минувшего года в кредитно-финансовой сфере страны отмечается двукратный рост чистой прибыли, снижение внешнего долга, а также рост балансового капитала, активов и вкладов. В том числе отмечается положительная динамика по балансовому капиталу, операционной прибыли и другим показателям прибыльности банков, а кредитные вложения выросли на 11%.

«Иностранные инвестиции на протяжении четырех лет покидают нашу страну, и похоже на то, что правительство, не может остановить этот процесс. Если посмотреть на динамику, становится ясно, что отток капиталовложений ускорился в 2018 и 2019 гг., относительное замедление имело место в 2017 году, — сказал Алиев. — Расчеты и анализы говорят о том, что официальные заявления о динамичном улучшении инвестиционного климата не соответствуют действительности. Тенденция падения инвестиций не несет ничего хорошего. Такое отношение иностранных инвесторов к Азербайджану, несомненно, напрямую связано с неблагоприятной экономической ситуацией в стране».

По его словам, в январе-ноябре 2017 года иностранные капиталовложения составили 7,909 млрд. манатов. При этом уже через год – в январе — ноябре позапрошлого года иностранные инвестиции сократились до 4,755 млрд. манатов, составив 3, 767 млрд. манатов в отчетные месяцы минувшего года. Таким образом, вложения зарубежных инвесторов уменьшились на 40% в позапрошлом году и на 21% в прошлом году. При этом за два года зарубежные инвестиции сократились на 52%, или 4 млрд. манатов, и этот процесс продолжается.