Почему Киев предпочел Баку Минску?

«Для Украины важно иметь хорошие деловые отношения с Азербайджаном, чтобы регулярно получать нефть и даже увеличивать ее поставки».

Об этом # заявил руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя включение Азербайджана в стратегию национальной безопасности Украины.

По его словам, для Украины важно иметь надежные и стабильные поставки нефти из-за границы. «Собственной нефти в Украине мало и ее не хватает для внутреннего потребления. Очень давно Украина закупала нефть в России, перерабатывала на украинских НПЗ, и тем самым обеспечивала свою потребность в нефтепродуктах. Но теперь украинская власть понимает, что в ближайшее время не стоит рассматривать Россию как надежного делового партнера.

До недавнего времени Украина много покупала нефтепродуктов в Беларуси, но события последнего времени там вызывают опасения. И поскольку белорусские нефтепродукты производят из российской нефти, имеют место политические риски», — отметил эксперт.

Охрименко подчеркнул, что в перспективе можно было бы создать технологическую цепочку, когда за счет азербайджанской нефти Украина сможет решать все свои потребности в нефтепродуктах и часть продавать на экспорт в ЕС.