Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон призналась, что отказалась от юбок в пользу брючных костюмов из-за неловкой ситуации, в которую попала после визита в Бразилию. Об этом она рассказала в интервью CBS News, сообщает People.

«Я сидела на диване, когда запустили прессу. Там была целая группа, которая снимала», — рассказала Клинтон.

Через некоторое время после поездки оказалось, что фотографии Хиллари Клинтон, сидевшей на диване в юбке, использовали для рекламы нижнего белья.

«Внезапно в Белый дом поступают срочные сообщения о билбордах, на которых я сижу — мне казалось, что ноги были сдвинуты, но то, как это было снято, выглядело очень призывно», — призналась бывшая госсекретарь США.

Клинтон добавила, что фотографы выбирали ракурсы снизу не только в Бразилии.

«Находилась ли я на сцене, поднималась ли по лестнице, все они были где-то подо мной. Я не могла справиться с этим. Так что я стала носить брючные костюмы», — сказала Хиллари Клинтон.