Руководитель Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что администрация президента США Джо Байдена отказалась утвердить его на посту генерального секретаря НАТО, поскольку хотела видеть в этой роли более статусного политического деятеля. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что никогда не планировал становиться генсеком альянса, а хотел продолжать работать в Минобороны Великобритании.

По словам Уоллеса, предполагалось, что следующим генсеком Североатлантического альянса станет премьер-министр Нидерландов Макр Рютте, который в начале 2023 года дал понять, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

«Я знаю, что президент Байден пару раз разговаривал с ним об этом в прошлом или в нынешнем году», — подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак приложил достаточно усилий, чтобы попытаться переубедить Байдена.

До этого Уоллес заявил, что намерен покинуть свой пост этой осенью и уйти из политики.