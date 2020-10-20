Почему Азербайджан не обращается к странам-членам ОДКБ?

Пожалуй, самыми возмутительными актами или черными страницами Второй Карабахской Войны стали ракетные обстрелы азербайджанских районов и городов, особенно, Гянджи.

В результате массированных ракетных обстрелов Гянджи погибли десятки мирных, ни в чем неповинных людей, в том числе, четыре школьника.

Враг для ракетных обстрелов второго крупного города Азербайджана, как правило, выбирал ночное время. Понятно, что адекватным ответом на эти преступления противника могло быть или подавление его огневых точек, или симметричные ракетные удары по городам и селам противника.

Но, как известно, тут имеются некоторые нюансы, которые ограничивали и теперь ограничивают ответные действия Азербайджана. Враг рассчитывал, что Азербайджан ответит на ракетные удары, открыв огонь по объектам, которые находятся непосредственно на территории Армении, что даст ему повод обратиться к мировому сообществу, особенно, к странам ОДКБ с просьбой оказать ему военную поддержку.

Мы точно не знаем, как поступили бы в этом случае страны–члены ОДКБ, особенно, Россия. Известно, что в ходе войны президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что война идет на территории Азербайджана, поэтому нет повода или же основания для вмешательства стран ОДКБ в данный процесс.

Но тут есть другой, не менее серьезный нюанс: неужели членство в ОДБК дает Армении право обстреливать соседний Азербайджан ракетными ударами с собственной территории, будучи уверенной в том, что Баку будет вынужден оставить их без ответа?

Согласитесь, что такая постановка вопроса, мягко говоря, нелепа, по той простой причине, что любое государство, независимо от того, является ли государство-противник членом какого-то военного блока, имеет право защитить собственную территориальную целостность и суверенитет. И государства, создавая те или иные военные альянсы, обязаны соблюдать права других государств.

Самым опасным моментом является то, что армяне из этого могут сделать «далеко идущие выводы»: мы уверены, что наша доблестная армия полностью освободит не только оккупированные районы вокруг бывшего НКАО, вообще, весь Карабах. Но остановится ли война на этом? Лично мы в этом сомневаемся и думаем, что Армения и впредь будет продолжать свои провокации на границе с Азербайджаном, опять же будучи уверенной в том, что членство в ОДКБ застраховывает ее от ответных ударов Азербайджана.

Спрашивается: что мы должны сделать? Лучшим ответом на этот вопрос может быть ответ уже на другой вопрос: почему же Ереван не осмеливается направить свои ракеты, например, против Турции?

Дело в том, что Анкара не простит такие «шалости» Еревану и ответит ему таким образом, что армяне на веки запомнят этот ответ!

Поэтому мы должны вести диалог со странами ОДКБ, особенно, с Россией, чтобы разъяснить им ситуацию. Речь идет об обеспечении национальной безопасности Азербайджана. Страны ОДКБ и особенно, Россия, должны учитывать такое обстоятельство, что подобные шаги Еревана заставят Баку искать поддержку в других военных альянсах, что является правом Азербайджана.

Да, тут могут сыграть роль и двусторонние консультации со странами ОДКБ, у нас с ними имеются довольно тесные и дружеские отношения. Мы уж не говорим о том, что здесь может сработать и тюркский фактор. Участвуя на международных семинарах, мы стали живыми свидетелями самого высокого внимания представителей центральноазиатских стран на нашу страну и на проводимую ею политику.

А так, заметим, что, в любом случае, подобные консультации с этими странами никакого вреда или же осложнений нам не принесут, наоборот, отношения с ними после этого станут более углубленными и доверительными …