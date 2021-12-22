В рамках крупнейшего в этом году турнира для PS4, футбольный азарт распространился не только на стадион, но и в закрытые помещения. От соревнований, в которых зарегистрировалось более 750 человек, все получили незабываемые впечатления, а победитель первых 8 мест покинул турнир с интересными призами, сообщает #.

На отборочных этапах в клубе «Qarabağ Station Club» у всех игроков преобладало сильное чувство соперничества. 4 победителя этих отборов выиграли путевки в финал. Атмосфера финальных игр была совершенно иной — более 30 представителей СМИ и блогеров приняли участие в мероприятии, устроенным в одном из символов нашей столицы – “Flame Towers”. Шестичасовое соревнование, которое проходило на огромных экранах кинотеатра «Парк Синема», позволило всем желающим получить аналогичные впечатления от просмотра футбола на стадионе.

Победитель турнира Айхан Алиев получил от “Kral Games” игру “FIFA 22” брендированный PlayStation 5, и в течение месяца возможность безлимитно играть в любом из филиалов «Qarabağ Station Club»!

Он поделился с нами своими впечатлениями: «Это был действительно тяжелый бой, продлившийся 6 часов. Я думаю, что все заслужили победы, но я рад, что титул победителя достался мне».

Занявшие второе и третье места Мустафа Дураид и Турал Гасанов продолжат наслаждаться футболом дома с новой игрой “FIFA 22” и фирменными консолями.

Следует отметить, что занявший второе место Мустафа Дурайд также получил годовую подписку “PS Plus”. Кямран Ибрагимов, попавший в четверку финалистов, также получил игру “FIFA22” от “Kral Games”. Победители первых 8 мест также получили различные призы от «Qarabağ Station Club». Мы надеемся, что эти подарки повысят энтузиазм всех людей как в футболе, так и в гонках.