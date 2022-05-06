Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что события в городе Буча Киевской области являлись предметом обсуждения Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

12 апреля, после переговоров с Путиным, Лукашенко назвал произошедшее в Буче специальной операцией Великобритании. Накануне, в интервью с агентством Associated Press белорусский лидер повторно заявил, что произошедшее в городе Буча является провокацией, которую организовали британцы.

«Безусловно, эта тема обсуждалась. Хорошо известно и достаточно детально аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой», — сказал чиновник.

На вопрос о том, что известно о причастности к событиям граждан Великобритании, Песков заявил, что информация «своевременно появится».

3 апреля украинская сторона опубликовала фото- и видеоматериалы из Бучи, обвинив российских военнослужащих в убийствах мирных жителей. (gazeta.ru)