Теперь и в Баку есть «Аллея Славы», место, где по принципу легендарной Hollywood Walk of Fame, будут увековечены имена артистов и музыкантов, вошедших в историю.

Как сообщает #, «Аллея Славы» расположена в курортном поселке Sea Breeze Resort и будет называться Sea Breeze Walk of Fame (Аллея Славы Sea Breeze).

Sea Breeze Walk of Famе – первая достопримечательность, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам в Азербайджане и во всем мире.

Уличная аллея представит звезд с именными автографами. Первым артистом, который откроет свою звезду, станет легендарный Энгельберт Хампердинк.

Церемония закладки состоится 21 июля в 18:30, и любой желающий сможет стать участником этого торжества абсолютно бесплатно.

За свою более чем 50-летнюю карьеру Хампердинк стал одним из самых популярных исполнителей с уникальными вокальными данными и завоевал сердца миллионов поклонников по всему миру. Он продал более 140 миллионов записей, включая 64 золотых и 35 платиновых альбомов, был номинирован на четыре премии «Грэмми» и «Золотой глобус».

Энгельберт появился на музыкальной сцене одновременно с группами The Beatles и The Rolling Stones. Он стал хорошим другом Элвиса Пресли – две легенды часто исполняли песни друг друга.

21 июля всемирно известный музыкант прилетит в Баку спустя 11 лет, чтобы открыть «Аллею звезд» в Sea Breeze, а также выступить на сольном концерте EMIN’а.

«Мы познакомились в Баку, когда Энгельберт Хампердинк представил Великобританию на конкурсе «Евровидение». С тех пор очень крепко дружим. Он — теплейший человек и он дружил с Элвисом Пресли. Ему 87 лет, и он абсолютная легенда! Когда я обратился к его менеджерам с просьбой выступить на моем концерте в Баку, он ответил, что сделает это с большим удовольствием. А на вопрос «сколько это будет стоить», отправил красивый имейл с подтверждением даты и словами: «Это будет стоить для Эмина ровно 1 доллар, и я могу принять «наличку» прямо на месте», — рассказал EMIN журналистам.

EMIN также сообщил, что на концерте 22 июля исполнит с легендой дуэт и приготовит другие сюрпризы.