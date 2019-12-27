По словам министра уходящий год займет особое место в спортивной истории Азербайджана

В Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта состоялось мероприятие, посвященное спортивным итогам 2019 года.

Как передает Report, начавшееся со звучания Государственного гимна мероприятие продолжилось демонстрацией видеоролика.

Открывая мероприятие вступительной речью, министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что 2019-й год займет особое место в спортивной истории Азербайджана: «В течение года завоевано 775 медалей, из них 327 по олимпийским видам спорта».

По словам министра, за год было проведено 233 республиканских соревнования.

Министр отметил, что следующий год будет богатым на события для азербайджанского спорта: «Продолжается подготовка к Летним олимпийским играм в Токио в 2020 году. В Баку состоятся 4 игры Евро-2020 и «Формула 1″. 55-й чемпионат Европы по каратэ также пройдет в Азербайджане. Также будет организован Кубок мира по гимнастике».

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чиниз Гусейнзаде также назвал год успешным для азербайджанского спорта.

Вслед за этим прошла церемония награждения самых лучших спортсменов этого года.