Римский мимический поэт эпохи Цезаря и Августа Публилий Сир как-то сказал фразу, которая, более чем уверен, будет актуальной вплоть до скончания веков: «Лучше разумно молчать, чем глупо говорить». Это ещё раз доказал своими высказываниями, всколыхнувшими всё постсоветское пространство, бывший посол Азербайджана в Беларуси Исфандияр Вагабзаде. Пересказывать всю подноготную этой истории, наверное, нет смысла. Напомним лишь, что в ответ на оскорбительные слова кремлёвского шута Владимира Жириновского в адрес Азербайджана и лично президента страны, бывший дипломат назвал того «старым ослом», но не довольствуясь личностью, упомянул крепким словцом и русскую нацию.

Бей своих, чтобы чужие боялись

То, что И.Вагабзаде сморозил глупость и оскорбил целую нацию – не вопрос обсуждений, тут всё понятно. И у нас нет никакого намерения хоть как-то оправдать бывшего дипломата. Но не понятно совсем другое.

Начнём с себя. Непонятна реакция некоторых наших соотечественников, которые начали Крестовый поход против И.Вагабзаде. Да, на ошибки нужно указывать, плохое следует выявлять и критиковать. Но… Позвольте, а где были все, когда из первопрестольной в адрес нашего государства и президента посыпались один за другим оскорбления? Что ж вы молчали, когда непревзойдённый мастер политической клоунады объявил зоной российского влияния и ваши дома? Да-да, именно так, ваши дома, квартиры, приусадебные участки, кладбища, где похоронены ваши, да и наши предки. Или всё это ни на Южном Кавказе находится, как соизволил высказаться Вольфович? Вот тогда было бы неплохо услышать громогласный хор блюстителей нравственности и добропорядочности, который объяснил бы этому ветерану-клоуну что и как на самом деле. Неужели были согласны с Жириновским, заявившем, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР?

И ещё. Интересно, какую роль во всём этом скандале играет покойный Народный поэт Азербайджана Бахтияр Вагабзаде, отец провинившегося дипломата? Он был выдающимся поэтом, оставившим след в литературе Азербайджана. Это общепризнанный факт. И теперь, воспользовавшись тем, что его сын так оконфузился, поливать грязью творчество Бахтияра Вагабзаде – это просто дно безнравственности и невоспитанности. Но что самое интересное, в передних рядах этих «знатоков поэзии» люди, никак не связанные с литературой даже отдалённо. Бахтияр Вагабзаде написал поэму о Гюлистанском договоре, разделившем Азербайджан надвое еще в советские годы, когда люди даже не осмеливались думать об этой трагической странице в истории нации.

Мы всё помним

Непонятна реакция и официальных российских лиц. В отличие от Исфандияра Вагабзаде, который отошёл от активной дипломатической деятельности аж в 2016 году, Владимир Вольфович Жириновский – лицо официальное, депутат Госдумы. И когда тот весьма враждебно и агрессивно высказался в отношении Азербайджана и его главы, в Кремле должны были найтись те, кто прибрал бы к рукам узды этого клоуна. Но никакой реакции не последовало. Тут хочешь – не хочешь, да вспомнишь псевдонимы Жириновского – «глашатай Кремля», «рупор Путина» и т.д. А как иначе объяснить нулевую реакцию руководства России? Ведь давно и всем известно: «Молчание – знак согласия».

Ну, а когда на авансцену вышел (точнее говоря, его просто вытянули на эту позицию за уши недоброжелатели Азербайджана) И.Вагабзаде, в Кремле зашевелились. Причём реакция была подобной высказываниям самого Жириновского, разве что слова были подобраны иные. Ну, вот как истолковать в лучшую сторону заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого о том, что Азербайджан стал «по доброй воле России молодым, но независимым государством»? Интересная позиция, неправда ли? Всё дело в том, что многие в России по-прежнему смотрят на Азербайджан ни как на полноправного партнёра, являющегося членом ООН и проводящим самостоятельную внешнюю политику, а на как свою бывшую колонию, которую неплохо было бы «поставить на подобающее ему место». О какой «доброй воле России» идёт речь? Ещё живы свидетели кровавого Января, когда сотни азербайджанцев были раздавлены гусеницами советских-российских танков, изрешечены пулями советских-российских автоматов. Никто не забыл и о Ходжалинской резне, когда в авангарде армянских карательных отрядов шли военнослужащие 366-го мотостерлкового полка ВС России. Да и за те десятилетия, что шли переговоры вокруг Карабахского конфликта, что-то доброй воли России мы так и не узрели. Так что, нечего искать соломинку в чужом глазу. Тем более глаз этот многое уже повидал.

«Суровое» наказание

После известных высказываний И.Вагабзаде российская сторона запретила 67-летнему бывшему дипломату в течение 50-ти (!) лет посещать страну. Не будем комментировать сие решение. Просто заметим, что этот шаг даже в российском сегменте социальных сетей вызвал, мягко говоря, смех и раздражение. И практически все пользователи не забывали помянуть красным словцом по сути зачинщика всего этого скандала – Владимира Жириновского. Видно «любят» Вольфовича не только у нас, но и в самой России.

«Сколько волка не корми, всё равно в лес смотрит»

И напоследок. Несколько лет назад этот грозящий нам из-за бугра клоун был приглашён в Азербайджан. Его встретили весьма помпезно, по всем канонам азербайджанского гостеприимства. Как показала история, этот демарш желаемых для азербайджанской стороны результатов не принёс. Не даром говорится в русской пословице – «сколько волка не корми, всё равно в лес смотрит». Видно подобных Вольфовичу в древней Руси было достаточно, раз оставили они в национальном фольклоре такой неизгладимый след.