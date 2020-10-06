По ночам дешевле – тарифы на электроэнергию будут разниться от времени суток

С 2022 года в Азербайджане могут ввести дневные и ночные тарифы на электроэнергию, извещает Report, ссылаясь на идущие в этой связи обсуждения в правительстве. Издание сообщило, что проект, подготовленный Министерством энергетики в соответствии со стратегической дорожной картой по развитию коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, вода и газ), направлен в соответствующие государственные структуры.

В рамках этого документа электричество будет относительно дорогим в пиковые часы дня, и относительно дешевым в более «спокойное» время — ночью. Отмечается, что несколько лет назад Азиатский банк развития выделил грант в размере 1 млн долларов на разработку данного проекта в Азербайджане.

В комментариях # директор Ассоциации специалистов энергетики Расул Сулейманов сказал, что вопрос о внедрении многотарифной системы оплаты за электричество в Азербайджане стоит уже давно, поскольку такой подход служит для равномерной нагрузки на электростанции в течение суток, дней недели и сезонов года, а также для компенсации высокой себестоимости электроэнергии в часы максимальных нагрузок. Иными словами, упомянутый подход послужит экономии топлива, используемого на электростанциях для выработки энергии. В то же время, понизив тарифы в ночное время приблизительно до 3 – 4 гяпиков и увеличив стоимость потребляемого электричества в часы пик, скажем, до 15 – 17 гяпиков, можно добиться оптимизации финансовой нагрузки для различных слоев населения.

Экономия для потребителей достигается за счет того, что в ночное время тариф на электроэнергию в разы ниже, чем в дневное. Максимальной экономии можно добиться, если включать мощные электроприборы, например, стиральную или посудомоечную машины в ночное время суток. Переход к такой системе предполагает применение весьма удобных автоматических систем для поставщика электроэнергии и потребителей, говорит собеседник, но внедрение новых систем требует соответствующих технологий.

«Без новейших технологий это невозможно, — утверждает Сулейманов. – Поскольку существующее число автоматических точек в современной системе с таким объемом информации и плотностью графика не справится. Для решения этого вопроса нужно прокладывать волоконно-оптические кабели, создавать узлы приема от группы абонентов с последующей передачей информации по обратной связи – это достаточно дорого. Поэтому, во-первых, необходимо дождаться нового поколения сетей 5G. Во-вторых, для этого, конечно же, нужны многотарифные счетчики. Пока неизвестно, за чей счет их будут устанавливать абонентам, возможно, затратную миссию возьмет на себя государство».

В контексте социальной дифференциации расходов, говорит эксперт, тарифная сетка должна быть гибкой, чтобы состоятельные граждане платили больше, используя электроэнергию в удобное для себя дневное время, когда тариф выше. А бедные могли бы экономить, подключая бытовую технику в ночное время, после 23.00. По сути, современные счетчики позволяют вести учет потребления электроэнергии населения по почти 8 разным тарифам. Поэтому в зависимости от времени суток можно внедрить пониженные или же повышенные тарифы на электроэнергию с целью экономии топлива, а также обеспечения эффективности деятельности электростанции. Для населения можно внедрить «субботние», «воскресные», «вечерние», «ночные», «зимние», «летние» и пр. тарифы. Как известно, «пик» потребления энергии абонентами приходится на вечерние часы, когда энергия могла бы стоить дороже, а минимальное потребление — ночью, когда энергия могла бы стоить дешевле.

Эксперт не исключает, что к 2022 году энергетические компании будут приватизированы, и в стране появится конкурентный рынок поставщиков электроэнергии.

«Возможно, в перспективе потребители, даже целые районы, будут заключать обособленно договоренности с поставщиками и, вероятнее всего, тарифы будут разные — для городов и сел. Но это, конечно же, достаточно сложная задача, с которой сталкивались в своей время Украина, Польша, а сейчас и Россия. Однако, по большому счету, такие начинания приводят к повышению тарифов для потребителей, поскольку сопряжены с большими расходами.

Например, расходы на установку одному абоненту счетчика с подключением 5G составят, как минимум, 400 – 500 долларов, или 700 – 800 манатов. В расчете на 2 млн потребителей это затратное предприятие. А ведь расходы должны окупаться. Каким же образом? Разумеется, путь один – повышение тарифов с переходом к более гибкому графику оплаты, чтобы бедные слои населения могли сэкономить». По словам Сулейманова, при повышении тарифа в вечернее время основная финансовая нагрузка ляжет на субъекты предпринимательства, работающие именно в это время – в нашем случае это кафе, рестораны и прочие т.п. субъекты экономической деятельности. Соответственно, дифференциация тарифа может привести к подорожанию сферы услуг.

В настоящее время стоимость 1 кВт/ч электроэнергии для абонентов группы населения в стране составляет 7 гяпиков при потреблении до 300 кВт/ч в месяц, а при потреблении свыше 300 кВт/ч — 11 гяпиков.