По мнению Трампа Байден разрушит американскую энергетику

Во время визита в Техас президент США Дональд Трамп расхваливал свою энергетическую политику, предупреждая, что нефтегазовая индустрия этого штата будет разрушена, если на выборах победит его соперник, бывший вице-президент Джо Байден, сообщает Голос Америки.

«Радикальные левые борются за то, чтобы ликвидировать американскую энергетику, уничтожить нефтегазовую промышленность и лишить вас рабочих мест», – заявил Трамп.

Техас занимает первое место среди американских штатов в энергетическом секторе в плане занятости и общего объема производства. Однако отрасль недавно ощутила серьезный удар из-за низких цен и пандемии коронавируса.

Заявление президента позвучало на его встрече с сотрудниками Double Eagle Energy – нефтегазовой компании среднего размера из Мидленда, работающей в жарком и пыльном Пермском бассейне.

Тем временем штаб Байдена раскритиковал Трампа.

«Господин президент, сейчас не время для политиканства или позирования перед фотографами, – говорилось в заявлении, выпущенном штабом Байдена. – Техасцам нужен президент с опытом и видением, который будет бороться за семьи вне зависимости от того, сколько катастроф обрушатся на наши берега».