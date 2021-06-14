Президент России Владимир Путин, в ходе большого интервью для американского телеканала NBC, попросил корреспондента Кира Симмонса «не затыкать ему рот».

Конфликт возник после того, как Симмонс задал Путину вопрос о том, почему в России некоторым представителям оппозиции был присвоен статус иностранных агентов. Президент отметил, что история термина «иностранный агент» берет свое начало в судебной практике Соединенных Штатов, однако Симмонс несколько раз перебил Путина.

Ситуация повторилась, когда речь зашла о случаях вмешательства во внутренние дела других стран.

«Если вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?», — возмутился Путин. (sports.ru)