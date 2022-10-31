По итогам трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении принято Сочинское заявлПо итогам трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении принято Сочинское заявление.

АПА сообщает, что в документе не упомянуто ни слова о Карабахе.

В документе говорится:

“Мы, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и Президент Российской Федерации Владимир Путин встретились 31 октября 2022 года в г. Сочи и обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Подтвердили соблюдение приверженности неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач — включая блок гуманитарных вопросов.

Отметив ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе.

Договорились воздержаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларации 1991г.

Подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие.

Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран.

Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республики и Республики Армения, обеспечении стабильности и процветания на Южном Кавказе».