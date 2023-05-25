В четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву, где пройдет трехсторонняя встреча с участием лидеров России, Азербайджана и Армении.

По данным московского издания «Коммерсант», по итогам встречи должны быть приняты минимум два документа. Их согласование продолжалось весь день 24 мая.

Первый готовили вице-премьеры — о разблокировании транспортных коммуникаций.

Второй документ — это пятое по счету совместное заявление Алиева, Пашиняна и Путина и над ним работами МИДы трех стран, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, ключевым моментом второго документа должно стать взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга. Последние заявления Пашиняна об этом, вызвавшие бурю негодования в Армении, преследовали цель подготовить армянское общество к этому неприятному событию.

В первом документе должен быть подтвержден равнозначный статус коммуникаций между Арменией и Карабахом с одной стороны, и между Нахчываном и остальным Азербайджаном, с другой.