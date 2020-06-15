По инициативе Фонда Гейдара Алиева подготовлен концерт, посвященный Дню национального спасения и борьбе с пандемией

По инициативе Фонда Гейдара Алиева подготовлена концертная программа, сообщает в понедельник Trend.

Программа с участием известных звезд азербайджанской эстрады посвящена представителям профессий, находящихся на передовой в борьбе с инфекцией COVID-19.

Концертная программа, которая будет представлена в 27-ю годовщину второго возвращения к власти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева — День национального спасения — нацелена на то, чтобы призвать граждан объединиться, стать единой силой для преодоления очередного испытания, поддержать борьбу с пандемией коронавируса, серьезно соблюдать требования особого карантинного режима, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких.

Проект был осуществлен в Центре Гейдара Алиева без зрителей согласно требованиям особого карантинного режима, действующего на территории страны, и 15 июня в 21:00 будет транслироваться по телеканалам AZTV и Xəzər, и в 21:30 — на Общественном телевидении.