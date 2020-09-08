По факту попытки суицида школьницы в Баку заведено уголовное дело

В прокуратуре Бинагадинского района Баку возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР в связи с попыткой ученицы 9 (б) класса расположенной в этом районе полной средней школы №313 Солмаз Гаджиевой покончить с собой, выпрыгнув из окна одного из классов на третьем этаже школы, предпринятой 7 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что Солмаз Гаджиева была размещена в стационаре, приняты необходимые меры для ее надлежащего лечения.

С целью всестороннего, полного и объективного расследования всех фактов совместно с Минобразования проводятся интенсивные следственные мероприятия с привлечением специалистов.

По результатам разбирательства общественности будет предоставлена подробная информация.