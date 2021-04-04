По данным экзитполов партия ГЕРБ побеждает на парламентских выборах в Болгарии

Политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил побеждает на очередных парламентских выборах в Болгарии.

По данным экзитполов, за ГЕРБ проголосовало около 25,7% избирателей. За Болгарскую социалистическую партию голосовали около 17,6% избирателей.

В новом 45-м Народном собрании (парламенте) Болгарии также будут работать представители партии «Есть такой народ», Движения за права и свободы, «Демократическая Болгария», гражданская платформа «Встань. Мафия вон» и партия ВМРО. (ТАСС)

| 2021-04-04T21:25:37+04:00 4 апреля 2021, 22:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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