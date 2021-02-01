ПО «Азеригаз» приступило к установке новых газовых счетчиков

С 1 февраля ПО «Азеригаз» приступило к установке счетчиков производства немецкой фирмы «Зеннер» с предоплатой.

Как сообщили АПА-Экономикс в ПО «Азеригаз», в страну уже доставлено 30 тыс. таких счетчиков.

С сегодняшнего дня начнется замена счетчиков в соответствующем порядке, и абоненты будут пользоваться новыми счетчиками.

На этой неделе новые счетчики начнут устанавливать и в регионах. На первом этапе они будут установлены в Гяндже и Агсу. Что касается преимуществ новых счетчиков, это удобство использования, отсутствие обратного отсчета при блокировке и возможность загрузить средства несколько раз до истечения суммы на смарт-карте.