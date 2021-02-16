По авиабазе США в Эрбиле выпустили 14 ракет

По американской базе в аэропорту города Эрбиль на севере Ирака в ночь на вторник было выпущено 14 ракет, четыре из которых разорвались непосредственно в районе казарм, где находились военные США.

Об этом, как передает Агентство Анадолу, сообщили источники в Пентагоне.

В результате обстрела погиб один человек, получили ранения пять сотрудников авиабазы и один военный.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вскоре после обстрела позвонил главе Курдской региональной администрации Ирака Месруру Барзани, подтвердив поддержку Вашингтона Эрбилю.

Блинкен сообщил, что проводится операция по выявлению и задержанию лиц, причастных к обстрелу.