Наконец-то «президент» Араик Арутюнян уволил «госминистра» Варданяна. Но от этого проект «Зиц-председатель» не теряет актуальности. Если кто-то сомневался в возможностях Варданяна в ловле рыбы в мутной воде, то они очень далеки от истины. Рубен Карленович, свои миллиарды заработал в лихие девяностые. А это о многом говорит. Человек он достаточно умный, образованный и хитрый. Несмотря на то, что производит впечатление этакого плюшевого мишки, на самом деле внутри этого мишки сидит тот еще пират. Плюс еще он сильно мотивирован. В основе мотивации есть и пряник, и кнут. Скорее всего, кнут перевешивает пряник. Но в его случае, может и наоборот. Для чего нужно было человеку в его годы менять роскошь, удобную жизнь на нынешние приключения? Пряник – это должность премьер – министра Армении, президента, спарапета или еще кого-нибудь, но главное, чтоб Армения была у него в кулаке. Кнут – это лишение миллиардов, его жизни или жизни близких.

И тут мы перейдем в другую плоскость – об опасности, которая нам грозит. Главная опасность для нас сегодня исходит не с запада и востока, и даже не с юга. Если бы у нас был золотой петушок, как в сказке А.С.Пушкина, то он повернулся бы на север и беспрерывно, день и ночь кукарекал бы до хрипоты. Вся опасность исходит оттуда. Руководство России уверенно в своих планах на будущее. А планы следующие – коллективный Запад рано или поздно пойдет на компромисс, за Россией останутся оккупированные территории. Для России – это их вновь освобожденные территории, для остального мира – оккупированные. Появится комиссия по решению вопроса и начнется говорильня. Что получит Запад? Очередную нерешенную политическую проблему и еще больше агрессии в российской внешней политике. Что получит Россия? Фактически – дырку от бублика или проблемы с финансами, решением социальных вопросов и т.п. Но во внутренней политике руководство получит «мандат» от населения – вотум доверия. Будет объявлена большая победа над коллективным Западом, НАТО, сатанистами и фашистами. Начнется героизация и мифологизация всего этого. И тогда начнутся следующие этапы борьбы с националистами, фашистами, с коллективным Западом и прочими частями света. А попросту, как им кажется – собиранием земель. У руководства России есть все материальные блага, какие только можно пожелать. Теперь, для того, чтоб потешить себя, хочется поиграть в Александра Македонского или хотя бы в Петра I. А народ, воодушевленный «победой», будет готов терпеть нищенскую жизнь и погибать за «великие идеи», и успокаиваться фразой Путина — «Все умрут, а мы попадем в рай». Хотя это и вызывает большое сомнение, и не дает повод к успокоению. У Бога может быть совсем другая точка зрения.

Теперь мы переходим вновь к нашему «плюшевому мишке». Это та фигура, точнее – проходная пешка, которая должна превратиться в ферзя и помешать окончательному решению вопроса с Ханкенди. А из Ханкенди он должен плавно переместиться в Ереван и трансформироваться в руководителя Республики Армения. Для этого будут задействованы российские миротворцы, российская 102 база, российские пограничники на территории Армении, агентура ФСБ, пророссийские политики и еще, просто примкнувшие глупцы. А если и этого окажется недостаточно, то в России достаточно нищих регионов и тюрем, откуда наберут еще добровольцев.

К чему я это пишу? Если об этих планах догадываюсь я, то наше руководство тем более об этом знает. Я просто хочу, чтоб каждый наш гражданин знал об этом и был готов дать этому отпор, в зависимости от его возможностей и места нахождения. И начал бы прямо сейчас, как наши волонтеры, которые стоят на дороге в Ханкенди. Эти опасения относятся не только к нам, но и к Грузии, к Молдове, как ни странно, к самой Армении, странам Средней Азии. Одним словом, ко всем постсоветским, постимперским государствам, в том числе прибалтийским, Польше, Венгрии, Чехии, Словакии и другим. В некоторых из этих стран механизм «возвращения» уже спущен, в некоторых он на взводе. Но он есть везде. Давайте не будем терять бдительность. Если даже Варданян все-таки исчезнет с политического пространства Южного Кавказа, проект «Зиц-председатель» пока не потерял силу.

Фуад Расулов, специально для «Зеркало»