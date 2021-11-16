В Пекине завершил работу VI пленум ЦК КПК. По коммунистической традиции названный историческим. На этот раз такое определение имеет под собой все основания. Он одобрил историческую резолюцию «Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии».

В работе пленума приняли участие 197 членов ЦК КПК и 151 кандидат в члены ЦК КПК. Как передает агентство «Синьхуа», генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил на пленуме с важной речью. По поручению политбюро ЦК КПК он зачитал отчет о проделанной работе и, что очень важно, дал пояснения относительно проекта «Решения ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии». На пленуме также было рассмотрено и принято решение о созыве XX съезда КПК, который пройдет во второй половине 2022 года в Пекине.

Если отвлечься от официальной и давно надоевшей подачи сообщений о пленумах и съездах правящих коммунистических партий, то мы действительно имеем дело с историческим пленумом. И во второй половине будущего года нас ожидает не менее исторический партийный съезд.

Четыре дня работы пленума прошли под знаком выступлений официальных лиц, которые называли председателя Си кормчим и народным лидером. Ничего подобного не было со времен Мао Цзедуна и это самое красноречивое свидетельство сползания Китая к новому культу личности.

И это не только выступления и разговоры, пусть и на пленуме. Принятая резолюция уже является партийным документом и есть сообщения, что ее будет изучать не только 95 миллионов членов партии, но и беспартийные граждане. Начиная с тех, кто состоит в рядах вооруженных сил.

Как писала газета The New York Times, в результате переоценки 100-летней истории партии Си Цзиньпин поднят на уровень сравнимый с Мао Цзедуном и Дэн Сяопином.

Достаточно почитать в тексте резолюции о том, что под руководством товарища Си Китай «добился исторических достижений и осуществил исторические преобразования» в экономике, внешней политике, борьбе с загрязнением окружающей среды и сдерживании Covid. При Мао, Дэне, а теперь и при Си, Китай «совершил огромную трансформацию, заняв сильное положение и процветание».

Весь мир и тем более граждане должны понять, что только Си единственный лидер, способный привести Китай к статусу сверхдержавы в сложные и неопределенные времена.

Мы не будем далее приводить этот поток прославления Си Цзиньпина, а обратим внимание на совпадение во времени укрепления режима личной власти и нарастанием экономических сложностей и социального давления, как на центральные, так и на местные органы власти.

Добавим к этому возрастающую напряженность в международном положении Китая, его противостояние с соседями и США. Положение страны имеет все признаки прогрессирующего ухудшения и с этим обостряется борьба в высших эшелонах власти.

Компартию Китая всегда сотрясала внутренняя борьба различных групп и группировок. Так было даже в период безраздельной власти Мао Цзедуна. Что же говорить о нынешней ситуации. Конечно, ни о какой партийной демократии не может быть и речи. Ее в КПК никогда не было. Были периоды относительного либерализма, но крайне ограниченного.

Си идет по проторенному пути китайских руководителей, которые всегда пытались сосредоточить власть в своих руках и не допускали возвышения противостоящих группировок.

Дэн Сяопин несколько ослабил систему авторитарной власти, внедрив принцип нахождения у власти на высших постах не более двух сроков подряд. Его первые последователи придерживались такой системы, и это позволяло в определенной мере балансировать интересы группировок и не доводить дело до противостояния.

Си отказался от наследия Дэна и в борьбе со своими противниками воспользовался, так сказать алгоритмом председателя Мао.

В разгар антияпонской борьбы в 1942-43 гг. Мао Цзэдун инициирует движение под названием чжэнфэн — упорядочивание стиля работы. Движение включает в себя коммунистическую индоктринацию новых членов партии, активное изучение трудов Мао, а также кампании по так называемой самокритике, особенно коснувшейся главного соперника Мао — ставленника Сталина Ван Мина. Итогом чжэнфэн становится полная концентрация внутрипартийной власти в руках Мао Цзэдуна.

Разгромив своих идейных противников, полностью взяв в руки партийный аппарат, маоистское руководство созывает VII расширенный пленум ЦК КПК, принявший 20 апреля 1945 года «Решение по некоторым вопросам истории нашей партии».

Сразу видно с кого Си берет пример, и как будет действовать в дальнейшем. Теперь наряду с Мао и Дэном появляется очередной теоретик и практик социализма с китайской спецификой. Это идеологическое изобретение Мао Цзедуна снова берется на вооружение.

История становится орудием политической борьбы. И не только внутри страны, но и за ее пределами. В частности, в отношении поглощения Тайваня — исторической территории Китая. Этот курс был не только одобрен в резолюции, но и был закреплен на дальнейшее.

Хотя снова провозглашается принцип «одна страна — две системы», но тут же отмечается, что «ЦК партии содействовал существенному переходу от смуты к полному порядку в Сянгане (Гонконге — Авт.)». Другими словами, никаких двух систем и при первой же возможности демократия отменяется. Сначала в Гонконге, потом в случае захвата Тайваня и там.

Реваншистская китайская политика как в случае попыток установления контроля над Южно-Китайским морем, нагнетание напряженности в Тайваньском проливе, территориальные претензии к Японии привела к созданию противостоящих военно-политических блоков и союзов.

Первый из них AUKUS из Австралии, Великобритании и США уже начал функционировать. Если говорить о блоке США, Индия, Япония и Австралия, то его суммарный ВВП в два раза выше, чем у Китая и это очень важное преимущество.

Япония все больше внимания уделяет своей армии и флоту. В российской прессе бьют тревогу. Японский флот обладает подавляющим превосходством над российским на Тихом океане. Москве есть о чем беспокоиться из-за наличия территориальных проблем с Токио. Американский 7 флот и японский вполне могут противостоять китайскому.

Китай не может во всех сферах противостоять своим противникам, их блокам и союзам. В Пекине это прекрасно понимают и стремятся максимально использовать имеющиеся возможности.

Об этом в аналитической статье в авторитетном журнале Foreign Affairs писали Хэл Брендс, заслуженный профессор по глобальным отношениям Университета Джонса Хопкинса и Майкл Беккли, доцент политологии в Университете Тафтса. Их статья имеет характерный подзаголовок «У Пекина не хватает времени, чтобы переделать мир».

Пока идет оформление таких коалиций и наращивание их военных возможностей, у Китая есть некоторый временной промежуток для возможных военных решений. Авторы считают, что он составляет максимум 5-6 лет. После чего падение экономики и нарастающие социальные проблемы свяжут руки наиболее агрессивным группировкам в китайском руководстве.

Для выполнения агрессивной программы Си Цзиньпину необходимо укрепление личной власти и консолидация китайского общества перед лицом внешней угрозы, которую он и его группировка и создают.

Следует ожидать дальнейшее обострение ситуации в Восточной Азии, хотя в ближайшей перспективе будущего года Пекин к ней еще не готов. Что будет после съезда пока сказать трудно.