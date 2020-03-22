Пласидо Доминго заявил о заражении коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook 22 марта.

«Считаю своим моральным долго сообщить, что мой тест на COVID-19 оказался положительным. Моя семья и я самоизолировались до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения», — говорится в заявлении.

Доминго добавил, что вся его семья в настоящее время чувствует себя хорошо. Он объяснил, что решил пройти тест после того, как у него появились температура и кашель. (iz.ru)