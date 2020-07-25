Плановые, значит, учения?

В Армении начались, как сообщается, плановые учения с российскими военнослужащими в рамках Совместной системы ПВО. Об этом написала пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По ее словам, армянские и российские военные отрабатывают навыки по противодействию разведывательным и ударным беспилотникам условного противника.

Ситуация в воздухе во время боевых действий, развернувшихся в последние дни на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы, полностью зафиксирована. Как передает «Арменпресс», об этом тоже написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

«В рамках проходящих учений ПВО во внеплановом порядке проводятся исследования архивов средств объективного контроля. Армянская сторона анализирует тактику противника и действия армянских подразделений ПВО», — отметила Степанян.

Плановые учения Объединенной армяно-российской системы ПВО начались 23 июля. В ходе учений для совершенствования системы противодействия будут разработаны новые формы борьбы с БПЛА.

То есть, армянские военные почему-то вместе с российскими анализируют тактику Азербайджана по ведению боевых действий в воздухе, примененную с начала эскалации конфликта на границе двух стран.

«Воздушная обстановка во время боевых действий, развернувшихся в последние дни на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы, полностью задокументирована», — написала Степанян в Facebook.

Не правда ли, как-то странно быстро совпали «плановые» учения с напряжением на нашей границе? Да и предмет маневров — беспилотники — они ведь были одной из основных ударных сил во время недавних столкновений. Причем с обеих сторон.

Так не являются ли эти нынешние учения вполне ярким доказательством того, кого в конфликте вокруг Нагорного Карабаха в конечном счете поддерживает Россия? И не нужно ли нашим СМИ, дипломатам воспользоваться ситуацией, распространить эту информацию, довести ее до как можно большего числа офисов международных организаций, различных дипмиссий внутри Азербайджана?

Кроме того, было бы совсем нелишне МИД Азербайджана дать поручение всем своим подразделениям за рубежом (посольствам и генконсульствам) подробно, с указанием дат, зафиксировать эти факты последних недель, и во время всех выступлений или интервью на эту тему обязательно указывать на эти, так кстати случившиеся «плановые учения» с участием российских товарищей. Возможно, многим в мире это поможет кое-что понять о сути незаживающих конфликтов на Южном Кавказе.

С одной стороны, пропагандистская машина Москвы очень здорово сработала в эти дни – ведь у многих поначалу сложилось впечатление, что столкновения на Тавушско-Товузском направлении случились без ведома Кремля. Одним из главных аргументов выступало то обстоятельство, что между Кремлем и Пашиняном нет никакого взаимопонимания, а, следовательно, нет у РФ и никаких стимулов поддерживать нынешнюю Армению в военном отношении. Спустили с цепи шефиню Russia Today Маргариту Симонян, тут же обвинившую соотечественников в поддержке Никола, запретили ОДКБ делать какие-либо резкие заявления в адрес Баку – вот, казалось бы, и достигнут результат.

И вдруг вот такой открытый шаг – обучение армянских военных, по свежим следам боев с Азербайджаном, тому, как противостоять атакам его дронов. Вот тут Москва и «спалилась». И этим нужно воспользоваться, хотя бы для разоблачения по всему миру агрессивных устремлений тамошнего правящего класса.

Вот как прокомментировал эту ситуацию # известный политолог Расим Мусабеков:

— Я думаю, всем все известно. На словах, Москва как бы сдерживала Армению, но, полагаю, что вся авантюра и провокация в Товузе была затеяна с ее ведома и подсказки. Отбой дали лишь тогда, когда Турция прямо и жестко объявила о готовности выступить плечом к плечу с Азербайджаном, а завязанность США и Великобритании через ВР на энергетические проекты, являвшиеся мишенями провокации, с большой долей вероятности заставили их быть на нашей с Турцией стороне. Вот и дали отбой Еревану. Теперь совместными учениями запугивают Азербайджан, чтобы мы не приступили к военному освобождению своих оккупированных территорий от армянских сил.