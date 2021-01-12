Планировавший убить посла США террорист задержан в Афганистане

Боевик террористической организации «Исламское государство», который планировал покушение на жизнь посла США в Кабуле, задержан в Афганистане. Как сообщило во вторник агентство Pajhwok, сотрудники Национального директората безопасности захватили террориста Абдул Вахида и троих его сообщников в провинции Нангархар на востоке страны.

Абдул Вахид готовил убийство американского посла в Афганистане, а также нескольких высокопоставленных чиновников афганского правительства, отмечает агентство со ссылкой на источник. (ТАСС)