Письма издалека

Как уже сообщало «Зеркало», четыре члена Конгресса США, сопредседатели Группы поддержки Грузии — Адам Кинзингер и Джеральд Коннолли, а также председатель Комитета по внешним отношениям Элиот Энгел и член того же комитета Майкл Макколл, 21 января направили письмо премьер-министру Грузии Георгию Гахария, в котором выразили обеспокоенность в связи с политическими преследованиями оппонентов власти и тенденцией экономического упадка, что, по их оценкам, создает проблемы продвижению Грузии по пути демократических реформ и западной интеграции. А до того, было еще одно похожее послание — конгрессмен Марквейн Маллин 17 января обратился с открытым письмом к премьер-министру Грузии Георгию Гахария, в котором говорится, что он «все больше обеспокоен продолжающимся отдалением Грузии от демократических ценностей и ухудшением ее экономического благополучия».

Правительство Грузии хоть и с опозданием, но все-таки обнародовало новое послание.

По заявлению конгрессменов, «демократические и экономические тенденции последнего времени негативно отразятся на имидже Грузии в США». «К сожалению, согласно экономическим показателям, в Грузии наблюдается резкое сокращение прямых иностранных инвестиций, поскольку американские и европейские компании испытывают давление, что вынуждает многих из них пересмотреть свою бизнес-деятельность»,- пояснили они.

А еще конгрессмены подчеркнули, что «сокращение иностранных инвестиций наносит вред не только грузинскому народу и его надеждам на более глубокую интеграцию в западные институты, но и усиливает влияние Владимира Путина в регионе».

Критика со стороны членов Конгресса уже вызвала широкую реакцию в Грузии. И, конечно интересно, правильно ли считать это письмо недвусмысленным сигналом в адрес властителя Иванишвили? Или выражением поддержки прозападной оппозиции? И на какую реакцию премьера Гахария рассчитывают американцы?

Как заявил # ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе, «говоря про суть сигнала, уместно вспомнить фильм «Бег», когда генерал Чарнота, обыграв своего визави, предупреждает его, чтобы тот не дергался – «Парамоша, веди себя прилично». Так вот послание американских конгрессменов из той же серии. Сам Иванишвили и все кто его окружают, мягко говоря, очень не бедные люди, но в случае нарушения конвенции они могут оказаться в положении раджи из мультфильма «Золотая антилопа», чье золото превратилось в черепки. Так что американцы рассчитывают на понимание этого момента. И если считать прозападным курсом демократию и сменяемость власти, то да, несомненно, это поддержка прозападного курса».

А вот что высказал на сей счет # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси), политэксперт Егор Куроптев:

— Письмо американских конгрессменов на имя премьера Грузии – это, безусловно, предупреждение. Госдепартамент в силу статуса не может делать таких острых заявлений, но позиция конгрессменов от обеих партий – это не «кучка людей», которые «хотят смены власти в Грузии», как настойчиво повторяет сам официальный Тбилиси. И не «их ввели в заблуждение оппозиционеры». Это позиция Вашингтона. Это позиция, которая сейчас активно обсуждается в США, если разговор заходит о Грузии. Для Америки, как и для Европы, крайне сложно публично критиковать Грузию, которую они много лет поддерживают и называют ближайшим партнером в регионе, поэтому к факту публичной критики нужно отнестись более, чем серьезно. До этого нужно было довести. И их довели. И не только Вашингтон. Накануне и в Европарламенте представителям грузинской делегации от правящей партии прямо заявили о недопустимости отхода от демократических ценностей. Прямо сказали — «мы знаем, что вы разгоняли мирные митинги». Это звучит и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Это не «вдруг». Это годы наблюдения. Это несколько лет непубличных обсуждений резкого крена Грузии в сторону от тех ценностей, которыми славилась эта прекрасная страна. Уход от реформ. От развития. Люди нищают. Им не до выборов или митингов – им надо искать средства к существованию. Думаю, если власти, несмотря на все опросы, притянут за уши свои результаты во время предстоящих выборов, США и Европа резко снизят свое участие в жизни Грузии, оставив страну один на один с оккупирующей и агрессивной Россией Путина. Также Вашингтон уже обсуждает вариант персональных санкций. Экс-помощник госсекретаря США Дэвид Крамер и другие авторитетные американские дипломаты и эксперты начали произносить слово «санкции» вслух, намекая на возможность их введения лично против Иванишвили, если выборы в Грузии не пройдут максимально честно. При честных выборах и слаженной работе оппозиции у нынешней власти просто нет шансов на победу даже основываясь на опросах. Давайте не забывать и о кризисе в самой правящей партии «Грузинская мечта», где лидеры отрицательного рейтинга — премьер Гахария и лидер партии Бидзина Иванишвили — сейчас находятся не в лучших отношениях, так как отставка кабинета Гахария ожидалась еще в конце 2019 года, но так и не случилась пока, по причине его нежелания оставлять пост. Говорят, Иванишвили этого очень даже желает, но пока ждет. Ожидать реакцию Гахария на письма из США не стоит, так как это письма, отправленные реальному лидеру страны – Иванишвили. А вот реакцию Иванишвили мы увидим на выборах по тому, насколько сильно эти выборы будут скорректированы в пользу партии пока еще власти. В 2012 году Саакашвили не пошел против народа страны и всех международных партнеров и сдал выборы и власть честно. Посмотрим, что будет сейчас. Будем надеяться, что дух свободной Грузии победит.