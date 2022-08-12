Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, по предварительным данным, был ранен шею в результате нападения в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на полицию штата.

Писатель получил ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в местную больницу, сообщили в правоохранительных органах. О его состоянии пока ничего не известно.

Полицейский, прибывший на место происшествия, задержал подозреваемого. Человек, который в момент нападения брал у Рушди интервью, получил легкую травму головы.

Свидетельница происшествия рассказала, что нападавший был одет в свободную черную одежду.

Рушди родился в Бомбее (ныне Мумбаи) в Индии. Работы Рушди привели к угрозам убийства со стороны Ирана в 1980-х годах. Его Роман «Сатанинские стихи» вызвал яростный протест мусульман-шиитов. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги, к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор.

В 2016 году писатель получил гражданство США, где проживает с 2000 года.

Рушди является лауреатом Букеровской премии 1981 года за роман «Дети полуночи». Критики относят писателя к магическим реалистам. (gazeta.ru)