Пирло о Роналду и Месси: «Они делают шоу уже 15 лет»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси перед матчем между «Юве» и «Барселоной» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Куман прав, когда говорит, что выбирать из них лучшего, – это нечестно. Они устроили шоу и делают это уже на протяжении 15 лет.

Роналду и Месси делят «Золотой мяч» уже 15 лет. Неправильно говорить, что один лучше другого. Это феноменальные футболисты, которые дарят радость миллионам людей всякий раз, когда выходят на поле.

Нечестно говорить, что кто-то из них лучше. Мы должны благодарить их, поскольку они делают хорошее для мирового футбола», – сказал Пирло.

«Барселона» примет «Ювентус» сегодня, 8 декабря. Начало матча – в 23:59 по бакинскому времени. (sports.ru)