Пираты у берегов Нигерии атаковали контейнеровоз под флагом Сингапура

Контейнеровоз MAERSK CARDIFF под флагом Сингапура подвергся минувшей ночью нападению пиратов у берегов Нигерии. Об этом в четверг сообщил портал Maritime Bulletin, специализирующийся на проблемах международного мореплавания.

В настоящее время контейнеровоз находится в дрейфе в Гвинейском заливе в районе к юго-западу от города Порт-Харкорт. Как подчеркивает портал, грузовое судно могло быть захвачено. Отмечается, что поблизости находится катер нигерийской службы безопасности.

MAERSK CARDIFF вышел из ганского порта Тема. Пункт его назначения неизвестен.

| 2021-01-14T10:46:52+04:00 14 января 2021, 12:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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