Пираты у берегов Нигерии атаковали контейнеровоз под флагом Сингапура

Контейнеровоз MAERSK CARDIFF под флагом Сингапура подвергся минувшей ночью нападению пиратов у берегов Нигерии. Об этом в четверг сообщил портал Maritime Bulletin, специализирующийся на проблемах международного мореплавания.

В настоящее время контейнеровоз находится в дрейфе в Гвинейском заливе в районе к юго-западу от города Порт-Харкорт. Как подчеркивает портал, грузовое судно могло быть захвачено. Отмечается, что поблизости находится катер нигерийской службы безопасности.

MAERSK CARDIFF вышел из ганского порта Тема. Пункт его назначения неизвестен.