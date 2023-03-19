Жерар Пике объяснил, что не комментирует расставание с Шакирой, чтобы защитить детей.

«Не буду комментировать, не хочу. Каждый несет ответственность за то, чтобы попытаться сделать как можно лучше для детей. Речь идет об их защите. Это задача родителей, это то, на чем я сосредоточен, это моя задача как отца.

Проблема в том, что так все воспринимают люди, или так подает пресса. Я делаю то, что хочу. Когда буду умирать, надеюсь, я оглянусь назад и пойму, что всегда делал то, что хотел. Я хочу быть верным себе.

Не собираюсь тратить деньги на обеление своего имиджа. Люди, о которых я забочусь, те, кого я люблю, знают меня. Остальное меня не заботит.

Я трачу энергию на то, чтобы быть со своими близкими, отдавать им то, что у меня есть. Я очень счастлив. В моей жизни произошли перемены, и я знаю, как сохранить счастье, – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании. (sports.ru)