Как следует из государственного реестра лекарственных средств, препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса. В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек, пишет газета.

«Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне», — пишет газета.