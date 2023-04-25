Агентство морского транспорта Грузии опровергло сообщение о начале морского пассажирского сообщения между Грузией и РФ.

Ранее издание “Вестник Кавказа” утверждало, что этим летом состоится первый круиз российского теплохода “Петр Великий”. который сделает остановки в Новороссийске, Сочи, Батуми и Стамбуле.

“Грузия не имеет морского пассажирского или круизного сообщения с Россией. Распространяемая информация о возможном заходе российского круизного лайнера «Петр Великий» в гавани Грузии в 2023 году является абсолютной ложью”, — заявило Агентство морского транспорта.