Жителя Петербурга Артура Дмитриева оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он стоял с плакатом, на котором была цитата президента Владимира Путина. Эту цитату суд признал дискредитирующей Вооруженные силы России. Дмитриев опубликовал решение суда на своей странице в фейсбуке.

В постановлении суда говорится, что 7 апреля Дмитриев стоял в вестибюле станции петербургского метро «Парнас» с плакатом, на котором было написано: «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы».

Его задержали. Суд посчитал, что Дмитриев «формировал мнение не об участии Вооруженных сил России в специальной войсковой операции, а в войне, чем искажал и дискредитировал задачи по использованию Вооружённых сил за пределами РФ». Его за это оштрафовали на 30 тысяч рублей. Решение вынесла судья по фамилии Мамина, сообщает Север.Реалии.

При этом, как написал Дмитриев, на плакате использовалась цитата президента Владимира Путина, которую он произнес на Параде Победы 9 мая 2021 года. На сайте президента есть расшифровка речи Путина, она дословно совпадает с надписью на плакате. (svoboda.org)