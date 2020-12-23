Песня шехида Худаяра Юсифзаде звучит в YARAT

«Dumanlar başımda dastana döndü» (Туман в голове превратился в дастан) — групповая выставка под таким названием открылась в Центре Современного Искусства YARAT. Ввиду строгого карантина организаторы готовят виртуальный тур по центру, чтобы все желающие смогли ознакомиться с новым проектом и стать свидетелем нелегкого пути азербайджанского народа по освобождению своих земель от армянской оккупации.

Зрителей ждет много трогательных и тяжелых для восприятия моментов, основанных на реальных историях: сломанные судьбы вынужденных переселенцев, горечь потерь, современный фашизм, разрушенные города, уничтожение архитектурного наследия, выжженная дотла земля…Художники рисуют войну во всех ее мрачных тонах, наглядно демонстрируя кощунство вражеских деяний.

Как сообщает #, название выставки взято из строк известной песни «Родина лучше» (Vətən yaxşıdır) на слова Алиага Вахида в исполнении прапорщика Худаяра Юсифзаде, героически погибшего во время Отечественной войны. Сама песня является частью инсталляции известного азербайджанского художника Рашада Алакбарова и занимает одно из центральных мест в экспозиции.

Прекрасный голос 22-летнего участника Отечественной войны покорил всех пользователей социальных сетей, а видео, на котором он со своими боевыми товарищами исполняет песню «Vətən yaxşıdır» облетело все соцсети. Худаяр Юсифзаде родился 15 июля 1998 года в Барде, там же окончил детскую школу искусств №1 имени Бюльбюля. Принимал участие в боях за освобождение высот на Муровдаге. Также воевал на Физулинском, Джебраильском, Зангиланском направлениях. Был ранен в боях за село Агбенд Зангиланского района и скончался от полученных ран.

В экспозицию выставки вошли работы, хранящиеся в фондах Азербайджанской государственной картинной галереи, Музея современного искусства, YARAT и Объединения фотографов Азербайджана. Это работы таких выдающихся творцов, как Марал Рахманзаде и Микаил Абдуллаев, а также произведения известных художников и фотографов — Агабабы Багирова, Эльнура Бабаева, Ильгара Джафарова, Шахвеледа Эйвазова, Эркина Алекберли, Халида Аскерова, Мирнаиба Гасаноглу и др.

По словам куратора Фарах Алекберли, выставка раскрывает влияние и последствия многолетней оккупации Нагорного Карабаха Арменией, напоминает об ужасах трагедий, учиненных захватчиками, рассматривает вопрос с политической стороны.

Работы, вошедшие в экспозицию, отражают ход событий длиною в 27 лет, анализируют историю и восприятие ее обществом. В глобальном представлении работы исследуют национальный контекст и поднимают вопросы универсального, транснационального характера. Представленные на выставке работы также демонстрируют миру о тернистом пути Азербайджана к освобождению, к победе, которую, благодаря отваге воинов доблестной азербайджанской армии отныне мы будем праздновать ежегодно 8 ноября.