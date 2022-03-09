Соединенные Штаты фактически ведут экономическую войну с Россией.

Как передает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждение замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что с точки зрения Вашингтона развязка кризиса в Украине является якобы «стратегическим поражением Путина».

«США, безусловно, объявили экономическую войну России и они ведут эту войну. Да, де-факто так и есть», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, каковы возможности Москвы не проиграть в этой войне с учетом того, что США стараются подключить весь мир к санкционному давлению на Россию, Песков заявил, что нужно «делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам».

Пресс-секретарь главы государства не стал конкретизировать, в каких сферах Россия может ввести ответные санкции. «Я оставлю без ответа ваш вопрос. Нет, я не могу пока привести никаких деталей», — сказал он.

По словам Пескова, ситуация на мировых энергорынках развивается турбулентно, и неизвестно, «до какой степени турбулентности она дойдет».

«Мы видим, что ситуация на энергетических рынках развивается достаточно турбулентно. Мы все вместе не знаем, до какой степени турбулентности мы дойдем», — сказал представитель Кремля.

Комментируя слова Нуланд, назвавшей «Северный поток — 2» «грудой металла», Песков счел показательным, что «об этом говорит американский высокопоставленный дипломат». Он отметил, что газопровод «Северный поток — 2» — «это металл, но готовый к использованию».

Вопрос о том, по каким ценам — заранее законтрактованным или пересматриваемым сейчас — поставляются за рубеж российские энергоносители, Песков предложил адресовать компаниям-поставщикам. При этом он отрицательно ответил на вопрос, не было ли каких-то директив компаниям от руководства страны. «Есть же контрактные обязательства», — заметил он.

Решение США отказаться от покупки российских энергоносителей будет серьезно обдумано Москвой, но РФ будет делать то, что ей выгодно в данной ситуации, заявил Песков.

«Действительно, ситуация заслуживает весьма и весьма глубокого анализа — эти решения, которые были объявлены президентом [США Джо] Байденом», — сказал представитель Кремля.

«Что будет делать Россия? Россия будет делать то, что ей необходимо, то, что ей выгодно в этой ситуации, — подчеркнул Песков. — Мы защищаем свои интересы, будем делать [все] в строгом соответствии с нашими интересами», — отметил он.

Россия была и будет надежным гарантом энергобезопасности мирового уровня, она дорожит этим реноме. Однако враждебная вакханалия Запада делает ситуацию очень сложной и заставляет Москву ее обдумывать, заявил Песков.

«Мы неоднократно говорили о том, что Россия была, есть и остается впредь надежным гарантом энергетической безопасности не только европейского континента, но и мирового уровня», — подчеркнул он в ответ на вопрос, готова ли РФ и далее обеспечивать нефтью и газом государства, поддержавшие санкции против нее.