Песков рассказал об усилиях Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об усилиях российского лидера Владимира Путина в сфере урегулирования конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он отметил, что Путин делает все для того, чтобы привести Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию.

«Лично президент Путин делает все возможное для того, чтобы вывести обе страны и своих коллег в обеих столицах на политико-дипломатические мирное урегулирование», — добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия совместно с Арменией и Азербайджаном находится в дружеских отношениях, которыми Москва дорожит.