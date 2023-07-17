Президент России Владимир Путин в 19.00 проведет совещание в связи с ситуацией с Крымским мостом.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящий момент по поручению главы государства вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вылетает в регион.

«После ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать где-то к семи вечера приблизительно доклада по ВКС (воздушно-космические силы), будет совещание по ВКС, в ходе которого Хуснуллин уже с места доложит о положении дел», — добавил Песков.

Он также отметил, что Путин принял доклады Хуснуллина, руководителя ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова о последствиях террористической атаки на Крымский мост. Президент дал поручения по организации движения транспорта на крымском направлении в свете теракта на Крымском мосту, обеспечении помощи и содействии людям, находящимся в пути.