Песков прокомментировал запрет на ввоз овощей из Азербайджана

Кремль не отвечает за решение вопроса о запрете на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С 10 декабря Россельхознадзор запрещает ввозить в страну азербайджанские томаты и яблоки, объяснив это наличием вредителей в продукции — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

По словам Пескова, такие вопросы должен решать Россельхознадзор.

«Естественно, это все делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения. Вы знаете, что эти решения связаны с вирусами, и в условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что у профильного ведомства нет обязанности согласовывать свои действия с Кремлем. (РИА Новости)