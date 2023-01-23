Президент России Владимир Путин не делал никаких заявлений об участии в следующих выборах главы государства. Об этом в понедельник, 23 января, журналистам сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции… Еще пока рано, не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня», — сказал представитель Кремля.

В ноябре 2022 года Песков заявил, что Путин еще не принял решение, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Позднее в декабре он пояснил, что выборы в 2024 году запланированы, с точки зрения начала электоральных процессов они так или иначе последуют.