Война в Украине может закончиться до конца суток, если в Киеве отдадут приказ о сложении оружия и капитулируют.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться к концу суток. Остальное — это уже размышления главы Украинского государства», — отметил он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года.