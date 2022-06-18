Информация об отказе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от ордена Александра Невского не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пишет «Подъем».

По его словам, награждение и не планировалось. «Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения.

Об отказе Токаева от ордена Александра Невского ранее сообщили казахские СМИ и политолог Ербол Едилов. По их данным, президент Казахстана решил до окончания срока своих полномочий не принимать отечественных и зарубежных наград.

Отмечалось, что аналогичный случай произошел во время визита президента Казахстана в Бишкек — Токаев отказался от высшей госнаграды Киргизии «Манас» первой степени.