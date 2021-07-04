Турция является страной НАТО, но ее отношения с Россией являются примером того, что даже с членами НАТО можно выстраивать, и нужно выстраивать партнерские отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Турция является страной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией все-таки являются примером того, что даже с членами НАТО, в лице Турции, можно выстраивать, и нужно выстраивать партнерские отношения», — сказал Песков в студии программы «Москва. Кремль. Путин.» телеканала «Россия 1» в интервью Владимиру Соловьеву.

Песков отметил, что это также является свидетельством того, что даже страны-члены НАТО, несмотря на непререкаемую дисциплину в этом блоке, «которая выстроена на очень простой вертикали, наверху которой находятся Соединённые Штаты Америки», могут сохранять свою суверенность и занимать ответственную позицию в плане обеспечения региональной безопасности.