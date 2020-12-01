Песков отказался комментировать заявление Ильхама Алиева о новом коридоре в Нахчыван

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложение главы Азербайджана Ильхама Алиева о создании нового коридора, который бы соединял Нахчыван с западной частью азербайджанской республики.

Азербайджанский лидер при этом добавил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган «положительно отнеслись к идее».

«Я конкретно эту тему оставлю без комментария», — сказал пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, ранее в одном из сообщений Кремля о телефонного разговоре Путина с Алиевым говорилось о том, что главы государств наряду с другими проблемами обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

«Темы транспортных коммуникаций — да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами. Но конкретно этот сюжет я оставляю без комментария», — сказал Песков.

При этом он уточнил, что отказ комментирования относится именно к утверждениям Алиева насчет положительной оценки и одобрения этой идеи со стороны Путина. (gazeta.ru)

| 2020-12-01T15:17:20+04:00 1 декабря 2020, 15:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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