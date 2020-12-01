Песков отказался комментировать заявление Ильхама Алиева о новом коридоре в Нахчыван

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложение главы Азербайджана Ильхама Алиева о создании нового коридора, который бы соединял Нахчыван с западной частью азербайджанской республики.
Азербайджанский лидер при этом добавил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган «положительно отнеслись к идее».
«Я конкретно эту тему оставлю без комментария», — сказал пресс-секретарь российского президента.
По словам Пескова, ранее в одном из сообщений Кремля о телефонного разговоре Путина с Алиевым говорилось о том, что главы государств наряду с другими проблемами обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.
«Темы транспортных коммуникаций — да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами. Но конкретно этот сюжет я оставляю без комментария», — сказал Песков.
При этом он уточнил, что отказ комментирования относится именно к утверждениям Алиева насчет положительной оценки и одобрения этой идеи со стороны Путина. (gazeta.ru)