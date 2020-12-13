Песков опроверг слухи о том, что Путин живет в бункере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин в условиях пандемии коронавируса живет в бункере, по его словам, глава государства живет в своей резиденции в Ново-Огарево.

«Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии», — сказал Песков в фильме Наили Аскерзаде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1» (ВГТРК), комментируя существующее мнение, что президент живет в бункере и оттуда руководит страной.

По его словам, Путин «там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно».

Песков также рассказал, что президент сдает тесты на COVID-19 так часто, как это требует обеспечение его безопасности.

«Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно — для обеспечения безопасности главы государства», — отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, сдает ли Путин каждый день тест на коронавирус.

По словам Пескова, в резиденции в Ново-Огарево, где он живет, есть врачи, эпидемиологи и другие специалисты, которые составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины. (interfax.ru)